بدء تسجيل سيارات المنطقة الحرة على موقع مبادرة «الإحلال والتجديد»

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بدء تسجيل سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد، على الموقع الإلكتروني لمبادرة رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بسيارات أخرى تعمل بالغاز الطبيعي، في إطار مبادرة تحويل وإحلال السيارات والمركبات التي مر عليها 20 عامًا للعمل بالغاز الطبيعي.

وتهدف مباردة إحلال وتجديد وتخريد السيارات المتهالكة إلى تسجيل بيانات المواطنين الذين يمتلكون سيارات مر عليها أكثر من 20 عامًا ليتم إحلالها بسيارة حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.

شرط مرور 20 عامًا على السيارة في المبادرة

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه في إطار خطة الدولة لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، ويتم ذلك من خلال تسجيل المواطن لطلب إحلال سيارة يشمل بيانات المواطن والسيارة «لمن يملك سيارة مر عليها 20 عامًا، سواء كانت ملاكي أو تاكسى أو ميكروباص»، على موقع المبادرة.

إنشاء مقر تخريد السيارات المتهالكة

وأكد «الغضبان» أن محافظة بورسعيد، بدأت في أعمال إنشاء مقر «تخريد السيارات» التي مر عليها أكثر من 20 عامًا، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببدء أعمال تخريد السيارات بجميع المحافظات، تماشيًا مع الأعمال التنموية والتطوير الذي يتم بمختلف قطاعات الدولة.

يذكر أن مبادرة الرئيس السيسي لتخريد السيارات التي مر عليها 20 عامًا، انطلقت بتخريد أول 5 سيارات بجراج حي المناخ، على أن يتم تسلم المواطنين سيارات جديدة، بديلة للقديمة التي تم تخريدها ضمن المبادرة ويعد الغرض من تلك المنظومة، هو إحلال السيارات المتهالكة حتى يكون لكل مواطن سيارة تليق به بدلًا من تلك السيارات القديمة.