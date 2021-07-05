سر الصراع بين الأفيال والبشر في الهند: تقتل 500 إنسان سنويا

كشف تقرير لشبكة «سي إن إن» الأمريكية عن الصراع المحتدم بين البشر والأفيال في الهند، التي تنخرط بشكل متزايد في صراع مع البشر هناك، حيث تقتل حوالي 500 إنسان سنويا، وتؤثر سلبا على 500 ألف أسرة من الناحية الاقتصادية.

وتعتبر الهند موطنا لأكبر عدد من الأفيال الآسيوية، وهي أنواع مدرجة ضمن الأنواع المعرضة للخطر، حيث تنخفض أعدادها في مواطنها التي تتوزع على 13 دولة.

والآن تتآكل بيئتها الطبيعية، المتمثلة في الغابات، بواسطة الأنشطة الزراعية والبنية الأساسية، حيث يتمدد سكان الهند المتزايدين، والبالغ عددهم نحو 1.4 بليون، في الفضائات البرية.

5% فقط من الأرض مخصصة للحياة البرية

وتقول كريثي كرانث، المدير التنفيذي لمركز دراسات الحياة البرية: إن واحدة من أكبر التحديات في الهند، هي حقيقة أن لدينا أقل من 5% من الأرض مخصصة للحياة البرية، وهناك ملايين الناس يعيشون في المناطق المحمية أو حتى بداخلها".

ويوجد بالهند أكثر من 100 متنزه طبيعي، و30 مكان آخر مخصص للأفيال، غير أن العديد من الأفيال في الهند، البالغ عددهم 300 ألف فيل، يعيشون خارج هذه المناطق المحمية، وأمامهم أماكن قليلة ليتجولون فيها بحثا عن الطعام، وهو ما يقودهم إلى الاتصال إلى أكثر بالبشر.

الفيل يأكل 150 كيلو من الطعام يوميا

ومن المعروف أن الفيل الذي يبلغ طوله 10 أقدام ويزن قرابة 4 أطنان، يأكل حوالي 150 كيلو جرام من الطعام يوميا، أغلبه عشب وأوراق وقشور. غير أن محاصيل مغذية أكثر مثل قصب السكر، والأرز، والموز يمكن أن تكون مغرية بشكل خاص للفيلة.

والمشكلة هنا أن الفلاحين الذين يحاولون حماية محاصيلهم يمكن أن يتم قتلهم بشكل غير مقصود بواسطة الفيلة، بينما هم يحاولون طردهم بعيدا. وتحظى الهند بنسبة 70 إلى 80% من الوفيات الناتجة عن الفيلة، طبقا لسنديب كومر، العضو في إحدى الجماعات المدافعة عن الحياة البرية.

500 ألف عائلة تتأثر سلبا

ويقول سنديب إن نحو 500 ألف عائلة تتأثر بالصراع مع الفيلة كل عام، في كافة أنحاء الهند، وغالبا من خلال تدمير الفيلة لمحاصيلهم. وهناك ما يتراوح بين 80 إلى 100 فيل سنويا، يتم قتلهم بواسطة أنشطة لها علاقة بالبشر، وبعض هذه الحالات بواسطة أنشطة عدائية مثل تسميمها أو صعقها بالكهرباء، وبعضها الآخر بواسطة دهسها بالقطارات.

لكن حسبما يضيف سنديب فإن إيجاد طرق للتعايش بسلام بين الأفيال والبشر في الهند، يتطلب جهد مركز من الحكومة، ومن المهتمين بالحياة البرية والعامة، لحل هذه المشكلة على المديين المتوسط والطويل.

شروط السلام مع الأفيال

ويشير سنديب هنا إلى أن الفلاحين أحيانا ما يلجئون إلى استخدام الضوء والضوضاء لإخافة الفيلة وإبعادها، إلا ان هذه التكتيكات يمكن أن تصبح أقل فاعلية بينما تصبح الأفيال معتادة عليها.

لكن في المقابل فإن زراعة محاصيل لا تحب الأفيال أن تأكلها، مثل الشطة، والليمون والزنجبيل، ووضع أنظمة إنذار لتحذر الناس من الأفيال القريبة، يمكن لكل ذلك أن يساعد في إبقاء الأفيال بعيدة عن الأراضي الزراعية.