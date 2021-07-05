تردد قناة أون إي 2021 الجديد على النايل سات وخريطة برامج اليوم

يبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناة أون إي الجديد 2021، لمتابعة العديد من الأعمال الدرامية والبرامج المميزة التي تقدمها القناة، حيث أعلنت القناة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع فيس بوك عن تردد جديد للقناة، على أن يتوقف التردد الحالي قريبًا.

وفي إطار الخدمات اليومية والمستمرة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض تردد قناة أون إي الجديد 2021 على النايل سات وذلك على النحو التالي:

تردد قناة أون إي

ويمكن متابعة البرامج والمسلسلات عبر تردد قناة أون إي الجديد 2021 على النحو التالي:

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

خريطة قناة أون إي اليوم

وتعرض قناة أون اليوم مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي تدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، حول مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها، من بطولة هنا الزاهد، محمد الكيلاني، محمود عبدالمغني، أحمد سلطان، محمد الشرنوبي، الساعة 7 مساءً.

وتعرض القناة مسلسل نجيب زاهي زركش الساعة 8 مساءً، ويتناول العمل في إطار درامي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرًا خطيرًا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم، المسلسل من بطولة الفنان يحيي الفخراني، أنوشكا، إسلام إبراهيم، رامز أمير، وكريم عفيفي.

كما تعرض القناة، البرنامج الاجتماعي الذي يناقش العديد من الموضوعات التي تخص أفراد الأسرة «راجل و2 ستات»، الساعة 4 مساء، والبرنامج الديني «قلوب عامرة» الساعة 6 مساء.

وتُعرض المسرحية الكوميدية أمين وشركاه الساعة 11 مساءً، وهي سلسلة من العروض المسرحية الكوميدية بطولة الفنان الكوميدي أحمد أمين، على خشبة مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ويقدم في كل مرة عرض كوميدي مختلف، المسرحية بطولة أحمد أمين، وياسمين رحمي، وشريف عبدالفتاح، ورامي نادر.