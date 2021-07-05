«قطاع السكان» يكشف تفاصيل قوافل الصحة الإنجابية في 7 محافظات

قال حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إنّه جرى إطلاق قوافل الصحة الإنجابية في 30 قرية بمحافظات: الفيوم، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، الدقهلية، ودمياط، مشيرًا إلى أنّ بعض المحافظات تعمل بها إدارتين وبعضها الآخر يعمل به إدارة واحدة.

وأضاف رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية منة الشرقاوي، أنّ القطاع يدفع بـ4 عيادات متنقلة ووحدة ثابتة يوميا، والوزارة لديها 525 عيادة لصحة المرأة والأطفال لتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومتابعة الحمل بالسونار.

وتابع عباس: «عاوزين نوصل لكل سيدة في مصر إنها تستخدم وسيلة تنظيم الأسرة في فترة السن الإنجابي»، مشيرا إلى أنّ القافلة تقدم خدماتها للقرية الواحدة على مدار اليوم ثم تنتقل إلى قرية أخرى، إذ تستهدف تقديم خدماتها لـ30 قرية في 7 محافظات.

وأكد رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، «نختار القرى طبقا لمؤشرات تنظيم الأسرة حيث تكون ذات مواليد عالية، ونتعاون مع المجتمع المدني ونحاول توسيع مشاركة القطاع الخاص في القوافل، ووزارة الصحة تقدم 60% من الخدمة الصحية».

وكانت جمعية نهضة المرأة المصرية، عقدت ندوة بقرية «المحرص» بمركز ملوي، جنوب المنيا، لإعلان انطلاق مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية الممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت نادية عادل مدير المشروع، إنّ الهدف من المشروع إيجاد فرص عمل للفتيات في برامج التوعية والزيارات المنزلية للمساهمة في زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية في المجتمعات المستهدفة.