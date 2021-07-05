جامع تبحث مع وزير التخطيط العراقي تحقيق التكامل الاقتصادي

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن إنشاء المدينة الاقتصادية على الحدود بين العراق والأردن، تمثل نقطة ارتكاز لبدء تنفيذ قرارات القمة الرئاسية التي استضافتها العاصمة بغداد الأسبوع الماضي والتي تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر والعراق والأردن، مشيرةً إلى حرص الحكومة المصرية على تقديم خبراتها الصناعية في إنشاء وإدارة المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إقامة شراكات صناعية بين دوائر الأعمال في الدول الثلاث.

وأشارت إلى أهمية الاستفادة من التوافق في الرؤى بين قيادات حكومات الدول الثلاث لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية وبما يخدم مصالح شعوب دول مصر والعراق والأردن.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط العراقي ومنسق ملف التعاون الثلاثي في الحكومة العراقية، وذلك في ختام زيارتها لدولة العراق الشقيق، حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية محل الاهتمام المشترك وبحث عدد من الموضوعات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى استعراض الوضع الاقتصادي لمصر والعراق في محيطهما الإقليمي والعالمي.

وشارك في المباحثات منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقي، ووليد إسماعيل سفير مصر بالعراق، والمستشار تجاري ماجد سابق رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة بغداد.

وقالت جامع إن اللقاء تناول أيضا بحث تفعيل العمل المشترك بين مصر والعراق والأردن لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها بين القيادة السياسية بالدول الثلاث، مؤكدة أهمية الاتفاق على خطة عمل شاملة بتوقيتات زمنية وأهداف محددة للوصول إلى تحقيق التعاون المنشود وبناء شراكات بين القطاع الخاص في كل من مصر والعراق والأردن.

وأوضحت الوزيرة أنه تم استعرض سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مصر والعراق، وبصفة خاصة في مجال تطوير الصناعة وزيادة التجارة البينية، مع تعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص المصري والعراقي لبدء تنفيذ مشروعات إنتاجية واستثمارية مشتركة، الأمر الذي يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

وفي هذا الإطار أشارت جامع إلى أن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا المجال خاصة وأن هذا القطاع يمثل أكثر من 90% من هيكل الاقتصاد المصري، مع إمكانية تبادل الخبرات فى مجال المنتجات الحرفية واليدوية التى تشتهر بها البلدين.