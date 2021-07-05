شروط القبول في جامعة الباحة بالسعودية.. من بينها حُسن السيرة والسلوك

أعلنت جامعة الباحة بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، الشروط والضوابط العامة لقبول المتقدمين والمتقدمات للحصول على برامج البكالوريوس، وذكر الموقع شروط القبول في جامعة الباحة والتي بلغ عددها 12 شرطًا.

شروط القبول في جامعة الباحة

1 – إما أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية أو يكون من أم سعودية.

2 – الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

3 – ألا يزيد سن المتقدم من الإناث أو الذكور على 25 عامًا.

4 - ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.

5- بالنسبة للكليات الصحية يشترط للقبول بها أن يكون المتقدم خريج العام الدراسي الحالي 1442/1441 هـجريا وأن يكون الطالب قد أتمّ سنوات الدراسة كاملة للمرحلة الثانوية بالمنطقة.

6- أن يكون الطالب/ الطالبة المتقدم حسن السيرة والسلوك.

7 - ألا يكون قد فصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية، أو فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

8 - اجتياز أي اختبار أو مقابلة شخصية تطلبها الجامعة أو الكلية بنجاح.

9 - أن يكون المتقدم لائقا طبيا، وفي حال ثبوت عدم ذلك للجامعة الحق في إلغاء القبول أو اتخاذ الإجراء المناسب.

10 - تحدد الأولوية في القبول للطلاب والطالبات خريجي وخريجات المدارس الثانوية بمنطقة الباحة ومن في حكمهم.

11 – يلتزم الطالب باستيفاء أي متطلبات إضافية قد يحددها مجلس الجامعة في وقت القبول.

12 – في حال عدم توافق أي شرط من الشروط العامة أو الخاصة على أحد المتقدمين يحق للجامعة إلغاء القبول النهائي.

كليات جامعة الباحة

وتضم جامعة الباحة تضم عدد من الكليات وهي: «كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلوم الطبية التطبيقية، الهندسة، علوم الحاسب وتقنية المعلومات، العلوم، إدارة الأعمال، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية العلوم والآداب ببلجراشي، كلية العلوم والآداب بالمخواة، كلية العلوم والآداب بالمندق، كلية العلوم والآداب بقلوة».