رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يستقبل عضو مجلس النواب بهجت الصن

استقبل الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية في مكتبه بديوان عام المنطقة النائب الدكتور بهجت الصن عضو مجلس النواب صباح اليوم الإثنين، لتقديم التهنئة لقيادات المنطقة بذكرى ثورة 30 يونيو واقتراب عيد الأضحى المبارك وذلك في حضور السيدة جمالات كامل حسن مدير عام العلوم الشرعية والعربية والشيخ محمود محمد السيد مدير عام الوعظ .

وأكد الدكتور خليفة محمد رئيس منطقة الأقصر الأزهرية أن النائب «الصن»، له دور كبير في تحقيق تطلعات المواطنين بالاهتمام بالملفات ذات النفع العام للوطن والمواطنين في ضوء الاختصاصات التي منحها الدستور للمجلس .

وأضاف أنه من أكثر النواب تعاونا واخلاصا فى خدمة الوطن والمواطنين ولا يتأخر عن اى مطالب عامة أو خاصة تكون فى مقدوره إنجازها.

وقال النائب الدكتور محمد بهجت الصن، أن هناك روابط وثيقة تجمع بينه وبين مؤسسة الأزهر الشريف العريقة وأهمية التشاور وتعزيز العلاقات مع قيادات هذه المؤسسة التي نتشرف بوجود فضيلة مولانا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على رأسها ويعلم أبناء الأمة العربية والإسلامية قدر ومكانة الأزهر ودوره العالمي.

وأضاف، أن مؤسسة الأزهر تعيش أزهى فتراتها من خلال المواقف التي يتبناها رجال المؤسسة والنهضة التعليمية الكبيرة في التعليم الأزهرى الذى يشهد افضل فتراته الان بشهادة الجميع برغم العقبات وتفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.