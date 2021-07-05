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رئيس الوزراء: سنعمل على تصنيع تطعيمات الأطفال في مصر

كتب:

محمد مجدي
12:15 م | الإثنين 05 يوليو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة المصرية ستعمل على تصنيع لقاحات الأطفال ضمن جدول التطعيمات الإلزامية التي يحصل عليها الأطفال في مصر في مصنع فاكسيرا الجاري إنشائه حالياً في مدينة 6 أكتوبر.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل على هامش تفقده خطوط إنتاج لقاح كورونا في شركة فاكسيرا بالعجوزة، أنَّ القدرة الإنتاجية من هذا المصنع الذي سيكون مدينة للقاحات، هي 3 ملايين جرعة من مختلف أنواع اللقاحات في اليوم الواحد.

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