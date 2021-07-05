عاجل.. مدبولي يعلن إنتاج مصر مليون جرعة لقاح كورونا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر لحكومة دولة الصين على الدعم الكامل لهذا الأمر، «كل الهيئات في مصر سعت لتصنيع اللقاح وتواصلنا مع الشركاء في الصين وهم من جانبهم ومن خلال إحدى الشركات العالمية التي تنتج اللقاح في الصين، وافقوا على إنتاج اللقاح في مصر.

واستكمل مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّ الرئيس في افتتاح قاعدة 3 يوليو أعلن عن الإنتاج الوطني للقاح، وأنتجنا مليون جرعة تقريبًا، وطاقة المصنع في الوردية الواحدة تستطيع إنتاج 300 ألف جرعة باليوم».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنّه إذا امتلكت مصر كميات من المواد الخام نستطيع عمل وردتين بـ600 ألف جرعة باليوم.