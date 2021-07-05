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عاجل.. مدبولي: منح 40 مليون مواطن اللقاح المصنوع في مصر

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نرمين عفيفي
12:31 م | الإثنين 05 يوليو 2021
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ التحدي الآن بخصوص إنتاج اللقاحات، هو مضاعفة كميات المواد الخام التي تصنع منها اللقاح، لأن التعاقد مع الشركة الأم يتمن 40 مليون جرعة حتى نهاية هذا العام، مضييفًا أنَّه تمّ طلب مضاعفة هذه الكمية لـ80 مليون جرعة، وسيتمّ تطعيم 40 مليون مواطن من اللقاح المنتج بمصر.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّ «هناك تعاقدات مع شركات عالمية للحصول على اللقاح، وهذا التحدي كبير، وهذا الفيروس ليس من المنتظر الإختفاء في القريب العاجل، ولذلك يجب امتلاك قدرة اللقاح حتى يتمّ تلقيح المواطنين سنويًا خلال الفترات المقبلة حتى يكون هناك مأمونية من الإصابة بالمرض».

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