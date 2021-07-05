عاجل.. رئيس الوزراء: تطعيم لقاح كورونا سيكون سنويا

وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواجهة فيروس كورونا المستجد بالتحدي الكبير، قائلًا إنَّه ليس من المنتظر أن يختفي الفيروس في القريب العاجل، ومن ثم يجب أن تمتلك مصر القدرة على تصنيع اللقاحات محلياً.

وأضاف رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده في مقر شركة فاكسيرا منذ قليل بحضور وزيرة الصحة ورئيس هيئة الشراء الموحد والسفير الصيني، أنَّه سيكون هناك نوع من التلقيح السنوي للمواطنين ضد كورونا في الفترات المقبلة ليكون هناك مأمونية من الإصابة بهذا المرض بإذن الله.