عاجل.. مدبولي: سنكون قادرين على إنتاج 8 لقاحات أساسية تحتاجها مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّه سيتفقد ويزور صرح آخر كبير في مدينة 6 أكتوبر، وهو مصنع جديد لفاكسيرا، متوقعًا أنًَّه سيكون مدينة وقلعة صناعية لتصنيع الأدوية واللقاحات، مضيفًا أنَّه يستطيع أن ينتج 3 ملايين جرعة يوميا من مختلف اللقحات ويستطيع أن ينتج أي نوع آخر من اللقاحات.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أنَّ الحكومة المصرية بصدد عقد اتفاقات مع معاهد عالمية مع أكثر من دولة لإنتاج 8 لقحات أساسية نحتاجها في مصر، مؤكّدًا أنَّ اللقحات التي تحتاجها مصر هي التي يتناولها الأطفال منذ الولادة، وستكون مصر قادرة بهذا السرح الطبي على إنتاجها، ونمتلك إنتاج ذاتي وعدم الاحتياج للاستيراد.