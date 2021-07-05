من هي الفنانة سحر كامل؟

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة سحر كامل، أشهر كومبارس في السينما حيث عرفها الجميع بجملتها الشهيره «وأنا مالي يالمبي» مع الفنان محمد سعد في فيلم «اللمبي».

من هي الفنانه سحر كامل

- سحر كامل من مواليد محافظة القاهرة، وكان والدها مهندسا ووالدتها مدرسة لغة إنجليزية.

- سحر حاصلة على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس، حبها للتمثيل جعلها تترك مجالها وتقتحم السينما.

- بدأت حياتها الفنية عام 1979 حيث ظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات من خلال أدوار صغيرة، وأبرز الأعمال التي شاركت فيها في بدايتها مسرحية «عفروتو» الشهيرة، مع الراحل حسن حسني وأحمد السقا وماجدة زكي ومحمد هنيدي.

- ولفتت سحر الأنظار إليها خلال دورها في فيلم «اللمبي» حيث جسدت دور عروسته وقالت جملتها الشهيرة وقتها «وأنا مالي يالمبي» والذي أصبح إفيه تداوله الشباب وقتها، حيث جسدت دور عروسة اللمبي، وهي تشرب المخدرات مع زوجها في الكوشة، قبل أن يقرر طلاقها في نفس الليلة والاستهزاء بها لترد عليه بـ«وأنا مالي يا لمبي؟».

- كما تألقت أيضا في فيلم «جاءنا البيان التالي» أمام الفنان محمد هنيدي وحنان ترك؛ وجسدت سحر خلال الفيلم دور صاحبة شقة أعمال منافية للآداب وعندما هجم على المنزل بوليس الآداب قالت جملتها الشهيرة: «في إيه ده أنا كنت نايمة لوحدي»، ليجيبها محمد هنيدي: «يعني كنتي نايمة في بيت الطلبة».

سحر كامل مع صاحبة السعادة

ظهرت الراحلة سحر كامل مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة في يناير 2019، وقالت أثناء حديثها مع إسعاد يونس إن والدها كان رافضا لدخولها التمثيل بشكل نهائي، ولكنها مثلت عليهم الجنان لكي يخضعون لرغبتها، فقرر والدها ووالدتها الذهاب معها في بداية أعمالها الفنية خوفا عليها، ليندهش الراحل أبو بكر عزت من وجود أسرتها معها أثناء التصوير معلقا «مجبتيش الجيران معاكي ليه».