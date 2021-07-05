عاجل.. حقيقة القبض على «الطوخي» أسطورة السمين في المطرية

أكد مصدر مطلع على التحقيقات التي تجرى في واقعة تشغيل مطعم «الطوخي لبيع السمين» في المطرية، دون ترخيص، أن أجهزة الأمن لم تلق القبض على مالك المطعم صاحب عبارة «الجملي هو أملي».

وأكد المصدر، أن الواقعة تمثلت فى استهداف المطعم لكونه دون تصريح، فضلا عن عدم حمل العاملين به التصاريح اللازمة، للعمل من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن المخالفات المضبوطة عقوبتها الغرامة.

وأعلنت وزارة الداخلية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن الأجهزة الأمنية، رصدت تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان (الجملي هو أملي– حكاية الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية «الرغيف بـ5 جنيه»)، ووجود تعليقات من المواطنين على الفيديو المشار إليه، تتضمن عدم نظافة المحل، وعدم حصول العاملين به على شهادات صحية، داهمت الأجهزة الأمنية المحل.

وأوضحت الداخلية، أنه بعد تقنين الإجراءات، الأجهزة الأمنية بالقاهرة نسقت مع الجهات المعنية، لاستهداف المحل المشار إليه، الكائن بدائرة قسم شرطة المطرية، وتبين عدم وجود التراخيص اللازمة له، وعدم حمل العاملين به لشهادات صحية، حيث جرى غلقه وتشميعه ورفع الإشغالات، وتحرير محضر بالواقعة.