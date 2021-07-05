شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل حمارا لاستخدامه في أعمال المقاومة «صور»

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حمارا، بدعوى استخدامه في أعمال «مقاومة»، حسبما نشرت مواقع إخبارية إسرائيلية، وتداول رواد ومتابعون على وسائل التواصل الاجتماعي صورة الحمار وهو مقيد من قبل مجندة إسرائيلية في بلدة العيسوية، حيث لاقت الصورة سخرية واسعة بين أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع «Real News IL» الإسرائيلي، أن جنودا من حرس الحدود صادروا حمارا في بلدة العيسوية، شمالي مدينة القدس المحتلة، لاستخدامه في أعمال مناهضة أو مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

وعلق المتابعون: «مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لهذا الحمار لم تكن المرة الأولى في تاريخها، حيث سبق أن صادرت ولاحقت الحيوانات والجماد في آن واحد».

وفي عام 2019، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة خاصة ضد محال تجارية في مدينة جنين بزعم الاتجار بالحيوانات البرية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال برفقة وحدة المحميات الطبيعية عشرة محلات في قرية «برطعة» في جنين وأنه تم العثور على العشرات من الحيوانات من بينها طيور الحسون والحجل والسلاحف.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال الاقتحام مواطنين فلسطينيين، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي آنذاك: «إن الاتجار في الحيوانات البرية عمل مخالف للقانون وسنواصل العمل للحد من الظاهرة».

وغرد متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ملاحقة إسرائيل للحيوانات بوجه عام، وللحمار بوجه خاص، هو دليل على حجم تفاهة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تداولهم صور جديدة للحمار نفسه، الذي اقتادته الشرطة الإسرائيلية إلى مجمع الشرطة ببلدة العيسوية، شمالي مدينة القدس المحتلة.

وفي عام 2016، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانات عن «40 حمارا للبيع» صادرها من الفلسطينيين في إطار مساعيه لدفعهم إلى مغادرة غور الأردن، المنطقة الغنية بالأراضي الزراعية والمياه.

كما أظهر مقطع فيديو التقط في مدينة القدس عام 2017 قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بمصادرة «نعجة» ونقلها لجهة غير معلومة بذريعة رعيها في منطقة «غير مصرح بها».