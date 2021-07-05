كيفية فحص السفاحين بمستشفى الأمراض العقلية.. رسم مخ وأشعة وبقعة غامقة

يصدر بين الحين والآخر قرارات من جهات التحقيق بايداع متهمين فى جرائم قتل مستشفى الصحة النفسية، لمدة شهرين للكشف عن قواهم العقلية، ومن بينهم سفاح الجيزة الأشهر قذافي فراج، وعامل السكة الحديد قاتل شقيقته في الجيزة، وغيرهم من المتهمين في قضايا القتل الكبرى التي توجد بها شبهة مرض نفسي، ومن ثم يصدر القرار بالإيداع في مستشفى الصحة النفسية.

فحص مستمر

ويعتقد كثيرون أن ادعاء المرض النفسى حيلة للهروب من العقوبة، لكن مصدر بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية كشف لـ«الوطن» أن المتهم في الجرائم الكبرى الذى يحال لمستشفى الأمراض العقلية للكشف عن قواه العقلية ومدى سلامتها يخضع لعدد من الفحوص الدقيقة جدا سواء العلمية أو السلوكية أو الطبية حيث يقضي بالمستشفى مدة شهرين تحت الملاحظة ويتم ايداعه عنبر مخصص للمتهمين في جرائم القتل.

رسم مخ

خلال تلك الفترة بحسب المصدر يخضع المتهم لاجراء رسم مخ، وتطبيق مقاييس وأدوات الاضطرابات النفسية، وأشعة كهرومغناطسية ثم يعرض على لجنة باستمرار لتقيم هل جرائمه تتماشى مع المرض النفسي مع نوع الجريمة المرتكبة لافتًا إلى أن المتهم فى الجرائم الكبرى مخه يختلف عن الإنسان العادي فبتحليل الأشعة المقطعية عليه سيتبين أنه هناك مجموعة عصبية مسؤولة عن الشر تكمن في فص المخ الأمامي وأشعة «إكس» تظهر كتلة غامقة.

وأضاف أنه يتم تحليل أي خلل وظيفي يؤدي إلى ممارسة القتل والعنف، من خلال الموصلات العصبية في المخ لأنه إذا حدث خلل فيه يزيد لدى الإنسان الدوافع العدوانية والانتحار، ومرتكب جرائم القتل الكبرى تكون تركيبة عقليته مختلفة والعوامل البيولوجية مختلفة وعوامل التربية الاجتماعية فيها عنف منذ تنشئته.

واوضح المصدر أن المتهم يعفى من العقوبة إذا كان نوع الجريمة المرتكبة يتماشى مع الاضطراب العقلي الذي ينتابه، ويكون هذا بعد فحص وتحليل وملاحظة دقيقة.