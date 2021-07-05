اللجنة العليا للسد الإثيوبي تطلع على استعدادات السودان لـ«مجلس الأمن»

تولى الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، اليوم، رئاسة اجتماع اللجنة العليا للسد الإثيوبي، حيث أطلعت اللجنة على استعدادات السودان بشأن جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في قضية السد الإثيوبي، والمزمع عقدها الخميس القادم الموافق الثامن من شهر يوليو الجاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية «سونا».

وأكد الاجتماع موقف فريق التفاوض ودعا إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس، كينيا، النيجر بالإضافة إلى فرنسا التي ترأست جلسات مجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي.

وأخذ الاجتماع علما بنتائج الاتصالات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة «السودان، مصر وإثيوبيا»، ورحبت اللجنة العليا بالجهود الإماراتية وعبرت عن استعداد السودان للتعاطي إيجابيا مع هذه الجهود.

وأُحيط الاجتماع بتطورات العمل في تشييد السد الإثيوبي وتأثير ذلك على الملء الثاني والذي أصبح أمرا واقعا، وشدد في هذا الصدد على استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السالبة لعملية الملء الثاني مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وقرر الاجتماع عقد الجلسة القادمة للجنة العليا للسد الإثيوبي في موقع خزان الروصيرص.