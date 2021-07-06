إزعاج المنشورات الافتراضية على «أبل».. إليك الحل

يعرض تطبيق Apple News لأجهزة iOS عددًا كبيرًا من المنشورات افتراضيًا، والتي قد لا ترغب في رؤية بعضها.

وقد يرغب البعض في حظر بعض المنشورات أو حظر مواقع أخبارية مزيفة أو صحيفة فإليك ما عليك القيام به لإخفائها على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS فسيستغرق الأمر ثانيتين فقط.

وعن كيفية إدراج المصادر في القائمة السوداء في Apple News، أو لإخفاء كل القصص من مصدر إخباري في تطبيق Apple News على iPhone أو iPad، يجب عليك حظر القناة نفسها عليك اتباع الآتي بحسب موقع واشنطن بوست.

1- افتح تطبيق Apple News وانتقل إلى Today أو Search، ثم حدد أو ابحث عن مصدر الأخبار الذي تريد إخفاءه / حظره / القائمة السوداء.

2- اضغط على أيقونة المشاركة في مقال من مصدر الأخبار هذا في الزاوية اليمنى العليا (يبدو كمربع به سهم).

3- قم بالتمرير خلال الخيارات واختر «حظر القناة».

4- كرر الخطوات من 1 إلى 4 مع مصادر الأخبار الأخرى التي تريد إدراجها في القائمة السوداء.

كما يمكنك أيضًا عدم الإعجاب بقصة أو إلغاء متابعة موضوع أو قناة لمشاهدة أخبار أقل من مصدر معين أو حول موضوع معين.

استعادت «أبل» صدارة سوق الهواتف الذكية في الربع الأخير من العام الماضي، لأول مرة منذ عام 2016، مع تراجع مبيعات الهواتف عالميًا، وفق موقع مباشر مصر.

وكشفت نتائج التقرير الفصلي الصادر عن شركة «جارتنر» لأبحاث التكنولوجيا، أن إجمالي مبيعات الهواتف الذكية حول العالم في الربع الرابع، تراجعت بنحو 5.4 بالمائة لتصل إلى 384.62 مليون وحدة، مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وارتفعت مبيعات «أبل» من الهواتف الذكية بنحو 14.9 بالمائة خلال الربع الرابع من العام المنصرم، لتصل إلى 79.94 مليون وحدة.