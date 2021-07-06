شبورة مائية صباحا.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء 6 يونيو، حيث توقع خبراء الهيئة أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهاراً.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة وتكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة.

ومن المتوقع أن تسجل السواحل الشمالية 31 درجة ودرجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، بينما تسجل جنوب سيناء وشمال الصعيد 37 درجة ودرجة الحرارة المحسوسة لهما 40 درجة.

أما عن جنوب الصعيد فمن المتوقع أن تسجل 42 درجة بينما درجة الحرارة المحسوسة لجنوب الصعيد 43 درجة.

وبخصوص الرياح فمن المتوقع أن تكون معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتوقع الخبراء أن تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.