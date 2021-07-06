حركة تنقلات محدودة بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير في البحيرة

أصدر محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، قرارا رقم 1137 لسنة 2021 الخاص بحركة تنقلات وتكليفات بمركزي أبو المطامير وحوش عيسى، على أن يكون التكليف لمدة 6 أشهر، ووضعهم تحت الاختبار خلال تلك المدة، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو ضخ دماء جديدة وتطوير منظومة العمل العام، من خلال الإصلاح الإداري للوحدات المحلية، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمساهمة في تحسين مستوى معيشتهم.

قرار محافظ البحيرة بشأن حركة تنقلات محدودة

وتضمن القرار الذي أصدره محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، البنود التالية:

1- أشرف محمد محمد قريطم، مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة حوش عيسى، للعمل مديرًا للإدارة الهندسية لمركز ومدينة أبو المطامير.

2- رضا عبد العاطي عطا الله السيد، مدير الإدارة الهندسية لمركز ومدينة أبو المطامير، للعمل مديرًا للإدارة الهندسية لمركز ومدينة حوش عيسى.

3- صبحي عبد العزيز الصافي محمد، سكرتير قرية الكوم الأخضر بمركز حوش عيسى، للعمل رئيسًا لقرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير

4- عبد الحليم محمد عاطف، رئيس قرية الصديق الجديدة بمركز أبو المطامير للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير.

ضخ دماء جديدة في القطاع الحكومي

وأكد محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، في تصريحات، أن حركة التنقلات المحدودة تهدف إلى ضخ دماء جديدة بين القطاع الحكومي، وهو أمر لابد من تنفيذه في مختلف القطاعات، لضمان اختيار أفضل القيادات وإتاحة الفرصة أمام جميع الكوادر لإثبات كفائتهم وقدراتهم.