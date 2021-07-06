عاجل.. تجديد حبس 3 أشخاص متسببين في حادث قطار حلوان

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، قرارًا بتجديد حبس السائقين المتسببين في حادث قطار حلوان، سائقا سيارتي ميني باص وسائق القطار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان الحادث الذي سبب حالة من الهلع، قد نتج عن تصادم قطار بضائع محمل بشحنة من الرخام كان يسير على خد التبين- العباسية في المسافة بين التبين وحلوان بسيارتي ميني باص كانتا متوقفتان على القضبان في محيط منطقة سكنية تبعد مسافة قليلة جدًا عن السكة الحديد.

وكشفت هيئة سكك حديد مصر، أنّ المكان الذي وقع به الحادث لا يوجد به مزلقانات أو أماكن مخصصة للعبور أو انتظار للسيارات، وأنّ سائق القطار حاول التوقف وتفادي الحادث، إلاّ أنّه لم يتمكن من ذلك؛ ليصطدم بإحدى تلك السيارات ويحتك بالأخرى.

ودفعت وزارة الصحة، حينها بـ16 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث؛ لنقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى حلوان العام والنصر للتأمين الصحي بحلوان، حيث نتج عن الحادث سقوط ضحيتين وإصابة آخرين.