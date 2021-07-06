النيابة تخلي سبيل مصور ومُسرب فيديو «متحرش طفلة أوسيم» بكفالة

أخلت النيابة العامة سبيل مصور فيديو واقعة التحرش بطفلة أوسيم الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية انتقامه من المتهم في الفيديو، بسبب خلافات تجارية بينهما. وكانت قوة من المباحث التابعة لأجهزة الأمن بالجيزة ألقت القبض على الشاب وتحفظت عليه وجرت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه في الواقعة.

مقطع فيديو يوثق واقعة التحرش بطفلة أوسيم

بداية الواقعة كانت بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه المتهم أثناء قيامه بالتحرش بالطفلة ذات الـ13 عاما، وتبين من خلال التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، أنّ المتهم يعرف الطفلة جيدا، إذ أقر أثناء جلسة التحقيق معه أمام النيابة العامة بارتكابه واقعة التحرش، مشيرا إلى أن الطفلة المجني عليها على معرفة به، حيث تعمل والدتها لديه، وذلك من أجل سداد مبالغ أقساط عليها، عقب شرائها أجهزة كهربائية من المتهم، إلا أنها لم تتمكن من سداد قيمتها وقام برفع دعوى قضائية ضدها وحصل على أحكام.

القبض على المتهم بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الواقعة

وعقب ساعات قليلة من تداول مقطع الفيديو، الذي أثار حالة من الغضب والسخط بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تمكنت قوات المباحث تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، من إلقاء القبض على المتهم والتحقيق معه.

إحالة المتهم بالتحرش إلى النيابة العامة واعترافه بارتكاب الواقعة

وكان المتهم تمت إحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه في الواقعة، كما طلبت التحريات النهائية للمباحث، وحرزت مقطع الفيديو الذي يظهر فيه المتهم أثناء ملامسته لجسد الطفلة الضحية وتقبيلها بالقوة في وجهها وفمها.