توقف قطار روسي لمدة ساعة بسبب عطل الفرامل بسوهاج

توقف القطار رقم 80 «القاهرة – أسوان»، المعروف باسم «القطار الروسي»، لمدة ساعة على الخط الحديدي بقرية «العيساوية»، دائرة مركز المنشاه جنوب سوهاج، اليوم الثلاثاء، بسبب عطل في الفرامل، وتم إصلاح العطل ولم ينتج عن الواقعة أي تأخيرات في حركة القطارات.

وأفاد مصدر بهيئة السكة الحديد بسوهاج بأن القطار تعطل في قرية «العيساوية»، قبل دخوله مدينة المنشاه، بسبب عطل في تيل الفرامل، أدى إلى توقف عجلات بوجي القطار، وتم إصلاح العطل واستأنف القطار رحلته، متأخراً لمدة ساعة.

ونفى المصدر الأنباء التي تم تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حريق في القطار، لافتاً إلى أن تعطل تيل الفرامل، أدى إلى انبعاث بعض الأدخنة، دون حدوث أي حريق.