قطاع مواد البناء بالبورصة يرتفع 37% منذ بداية العام

شهدت التداولات على قطاع مواد البناء المدرج بالبورصة المصرية، نشاطا ملحوظا في الفترة من يناير 2021، وحتى شهر يوليو الجاري، ليحقق القطاع ارتفاعا نسبته 36.9%.

وسجل مؤشر القطاع مستوى 929.13 نقطة في جلسة 4 يوليو الجاري، أولى جلسات الشهر، مقارنة مع إغلاقه في جلسة 31 ديسمبر 2020 عند مستوى 678.44 نقطة.

ويضم قطاع مواد البناء نحو 11 شركة مدرجة، يتم التداول عليها في البورصة المصرية، تستحوذ شركات الأسمنت على النصيب الأكبر منها، بعدد 5 شركات أسمنت ضمن القطاع، وهي (العربية للأسمنت، جنوب الوادي للأسمنت، مصر بني سويف للأسمنت، مصر للأسمنت- قنا، أسمنت سيناء)، بعد شطب 3 شركات.

أرباح وخسائر شركات القطاع خلال الربع الأول

وأظهرت النتائج المالية لشركات الأسمنت المدرجة في البورصة، تحقيق شركتين فقط أرباح، مقابل ثلاث شركات حققوا خسائر في فترة الربع الأول من العام 2021.

وسجلت شركة مصر بني سويف للأسمنت صافي أرباح بلغ 37.42 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام 2021، مقارنة بأرباح بلغت 59.37 مليون جنيه خلال الربع نفسه من العام الماضي.

فيما بلغ صافي ربح شركة «مصر للأسمنت - قنا»، 30.92 مليون جنيه بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ46.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت شركة «أسمنت سيناء» خسائر بلغت 147.97 مليون جنيه في الربع الأول 2021، مقارنة مع 105.8 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بينما بغلت خسائر شركة «جنوب الوادي للأسمنت» 35.69 مليون جنيه في فترة الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 41.39 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتحولت شركة «العربية للأسمنت» إلى الخسائر بصافي خسارة بلغ 6.33 مليون جنيه خلال الربع الأول 2021، مقارنة مع أرباح 15.9 مليون جنيه في نفس الفترة من العام 2020.

1.745 مليار جنيه مبيعات شركات الأسمنت

ومن خلال البيانات المالية للشركات الخمسة، بلغت مبيعات شركات الأسمنت نحو 1.745 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري، وتصدرت «مصر للأسمنت - قنا» باقي الشركات بمبيعات بلغت 712.74 مليون جنيه بنهاية مارس، ثم جاءت شركة العربية للأسمنت في المركز الثاني بإجمالي مبيعات 432.44 مليون جنيه.

وحلت «أسمنت سيناء» بالمركز الثالث بإجمالي مبيعات 282.62 مليون جنيه بنهاية مارس، ثم «بني سويف للأسمنت» بمبيعات بلغت 255.92 مليون جنيه، وأخيرا شركة «جنوب الوادي للأسمنت» بإجمالي مبيعات 62.12 مليون جنيه بنهاية مارس.

وكانت الشعبة العامة لمواد البناء قد أعلنت اليوم، ارتفاع أسعار الأسمنت بالأسواق، مشيرة إلى أن طن الأسمنت يصل سعره إلى 1000جنيه بزيادة قدرها 200 جنيه، على مدار الأسابيع الماضية.

وأرجعت الشعبة أسباب ارتفاع الأسعار إلى تعظيم أرباح الشركات، وصدور قرار من جهاز المنافسة ومنع الاحتكار رقم 56 لسنة 2021 بالموافقة على طلب شركات الأسمنت بإعفائها من الحظر الوارد في المادة 6 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وطالبت بفرض الرقابة على الشركات وحساب التكلفة الفعلية لها وتحديد هامش ربح لا يتجاوز 30%.