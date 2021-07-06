«الجامعة العربية»: موقف إثيوبيا الأخير يعكس عدم نواياها للتفاوض

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن الجامعة أصدرت بيانًا ردًا على قيام إثيوبيا بمحاولة تصدير صورة خاطئة بشأن الخلاف حول السد زاعمة بأنه خلاف عربي- إفريقي، رغم أن المشكلة في الأساس بين ثلاث دول إفريقية، موضحًا أن الجامعة العربية كانت وما زالت نشطة في دعم مصر والسودان، وهو ما يثير القلق والاضطراب لدى الإثيوبيين، لكن هذا الدعم يظل مستمرًا، من أجل حصول القاهرة والخرطوم على حقوقهما التاريخية.

إثيوبيا تدق إسفينًا للإيقاع بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي

وأضاف «زكي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن إثيوبيا تدق إسفينًا بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وتقول إن قضية السد ليست من اختصاص الجامعة، رغم أن القضية من صميم دور الجامعة، لأنها تناقش الموضوعات التي تتقدم الدول الأعضاء بطلب عرضها: «لا أحد يستطيع أن يحدد لنا اختصاصاتنا»، مؤكدًا أن مجلس الأمن تخضع الأمور فيه للمناورة والتفاوض وتكون المصالح موثرة بشكل كبير على اتنخاذ القرار، مضيفًا أن مصر والسودان يجريان جهود دبلوماسية من أجل الحصول على حقوقهما .

موقف إثيوبيا الأخير يعكس عدم نواياها للتفاوض

وأردف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن إثيوبيا تريد فرض أمر واقع على مصر والسودان غير عابئة بمطالب البلدين بضرورة إيجاد حل، وترفض التفاوض حول الملء، وما تقوم به تحدي جديد لإرادة القاهرة والخرطوم، مضيفًا أن موقف إثيوبيا الأخير يعكس عدم نواياها للتفاوض، فالتصرفات الإثيوبية متعنتة، مضيفًا أن هناك جهد كبير يبذل من أجل تحقيق مصالح الدولتين العربيتين مصر والسودان.