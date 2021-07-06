بيان السعودية بشأن السد الإثيوبي: ندعم مصر في حقها المائي المشروع

أكدت المملكة العربية السعودية، منذ قليل، في بيان السعودية بشأن السد الإثيوبي استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة في ملف السد الإثيوبي.

وجددت السعودية، تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية، في بيان نُشر على وكالة الأنباء السعودية «واس».

بيان السعودية بشأن السد الإثيوبي

وتابع البيان السعودي: «وفي هذا الإطار فإن المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها، وفقا لقواعد القانون الدولي»، مؤكدة دعمها للتحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهاء لأزمة السد الإثيوبي.

بيان السعودية بشأن السد الإثيوبي: ندعو المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض

ودعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث «مصر والسودان وأثيوبيا» للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وهناك توقعات بأن يناقش مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، قضية السد الإثيوبي، الذي تشيده أديس أبابا بعد أن طلبت مصر والسودان من مجلس الأمن الدولي بحث القضية.

والتقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري، مندوبي ⁧‫فرنسا‬⁩ والمملكة المتحدة‬⁩ والولايات‬⁩ المتحدة الأمريكية الدائمين بمجلس الأمن، في إطار تحركات مكثفة لعرض أبعاد الموقف المصري في ملف ⁧‫السد الإثيوبي.

وكان وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ قد التقى بمجموعة «ترويكا ⁧‫الاتحاد الأفريقي‬⁩» المكونة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال، لشرح أبعاد الموقف المصري من قضية السد الإثيوبي.

وعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات خلال زيارته الحالية إلى نيويورك، مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف السد الإثيوبي، والتنسيق بشأنه مع مجلس الأمن، والمندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية بالمجلس، وكذا مع المندوبين الدائمين، وممثلي كل من استونيا وآيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير «شكري» استعرض خلال هذه اللقاءات الموقف المصري الثابت تجاه قضية السد الإثيوبي، القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية.

من جانبه قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للصحفيين في نيويورك، إن جوتيريش يؤيد دور الاتحاد الأفريقي في الوساطة بين الدول الثلاث.