سفير القاهرة في كندا يصطحب مسؤولين ورموز الجالية لمعرض «ملكات مصر»

بمناسبة احتفالات العيد القومي المصري في الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى، وتزامناً مع احتفالات السفارة المصرية في أوتاوا بشهر التراث المصري في أونتاريو، نظم سفير مصر في كندا أحمد أبو زيد زيارة خاصة يوم الثلاثاء 6 يوليو الجاري لعدد من المسؤولين بالحكومة الكندية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجالس إدارات المتاحف الكندية، ورموز الجالية المصرية، إلى معرض «ملكات مصر» المقام حالياً بمقر متحف التاريخ الكندى بالعاصمة الكندية أوتاوا.

وشارك في الجولة أكثر من 100 زائر على أفواج متعاقبة على مدار اليوم التزاماً بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا في كندا، والذين أعربوا عن انبهارهم بالحضارة المصرية وإسهام مصر التاريخي في إثراء الثقافة والفنون بكل صورها.

كما قدمت السفارة المصرية لكل زائر مجموعة من الوثائق الترويجية السياحية عن مصر، وهدايا تذكارية تعبر عن التنوع الثقافي المصري عبر التاريخ.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد عقب انتهاء الجولة، أعرب عن سعادته بإتمام الجولة بنجاح رغم الظروف الاحترازية، مشيرا إلى أن العدد الكبير للمشاركين، وتنوعهم، ومشاركة إكثر من 50 سفير دولة اجنبية وزوجته، بالإضافة إلى ممثلى وزارات الخارجية والتراث ومكتب رئيس وزراء كندا، يؤكد حجم التقدير الذي تحظى به مصر عالمياً، والرغبة الجارفة لدى الكثيرين لزيارة مصر.

وأضاف السفير المصري أن مشاركة رموز الجالية المصرية في أوتاوا في هذه الزيارة أعطاها مذاقاً خاصاً، وكان مصدر فخر للسفارة المصرية والجالية أن يشهدوا هذا التقدير والانبهار بقيمة وثقل مصر عالمياً.

وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة متحف التاريخ الكندي كانت في مقدمة المستقبلين للسفير المصري وحرمه وباقي الزائرين، حيث قدمت عرضاً لأهم المعروضات وشرحاً للخلفية التاريخية لها.