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القبض على المتهمين بتعذيب طفلة في الجيزة

كتب:

جيهان عبد العزيز
06:04 ص | الأربعاء 07 يوليو 2021
القبض على المتهمين بتعذيب طفلة فى الجيزة

القبض على المتهمين بتعذيب طفلة فى الجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، من القبض على المتهمين بتعذيب طفلة في منطقة بولاق الدكرور.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهمين هما عم وعمة الطفلة «دولت» وعذَّباها بطريقة بشعة، وتمكنت القوات من تحديد هويتهما، وألقت القبض عليهما بمعرفة قوة أمنية تحت قيادة المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداول مقطع فيديو لطفلة تتعرض للتعذيب والضرب بطريقة بشعة، وعلى الفور تم فحص الفيديو وتحديد هوية الطفلة والمتهمين وألقي القبض عليهما.

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