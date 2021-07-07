للقاء إدارة بايدن.. تعرف على تفاصيل زيارة أول مسؤول سعودي إلى واشنطن

أجرى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، محادثات مع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين في واشنطن، حيث التقى الأمير خالد بوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الذي أكد التزام واشنطن بعلاقاتها الدفاعية مع المملكة.

وقال الأمير خالد: إنه تمت مناقشة المسؤولين الأمريكيين فى الشراكة القديمة والتاريخية بين بلدينا، وتعاوننا العسكري والدفاعي، وجهودنا المشتركة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

بينما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، إن الولايات المتحدة ملتزمة أيضًا بالعمل مع السعودية لإنهاء الحرب في اليمن ومواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأدانت الهجمات عبر الحدود التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية بدعم إيراني، حيث يصعد الحوثيون من هجماتهم التي تستهدف المنطقة الجنوبية للمملكة منذ بداية العام، مما يهدد المنشآت الحيوية والنفطية والمدنية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه من المتوقع أن يجري الأمير خالد محادثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية يوم الأربعاء، بينما أفاد البيت الأبيض بأن خالد التقى بمستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وكتب الأمير خالد على تويتر: «خلال زيارة الولايات المتحدة، عقدت جلسة مباحثات موسعة في وزارة الدفاع الامريكية مع وزير الدفاع، لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، ووكيل وزارة الدفاع للسياسات، د. كولن كاهل».

خلال زيارتي الولايات المتحدة، عقدت جلسة مباحثات موسعة في وزارة الدفاع الامريكية مع وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي و وكيل وزارة الدفاع للسياسات د. كولن كاهل. pic.twitter.com/GntRYbw658 — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 7, 2021

وأضاف: «بحثنا خلالها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالات الدفاعية، وسعينا المشترك لحفظ الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه البلدين».