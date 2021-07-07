عودة المصريين العالقين في دولة الإمارت خلال أيام

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، استجابة بعض من المصريين العالقين في دولة الإمارت الشقيقة «دولة ترانزيت» بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، سجلوا الاستمارات التي تفيد بعودتهم إلى مصر، وذلك بعد وقف المجال الجوي بين الإمارات والسعودية بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفة أنها تواصلت مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، للتنسيق بشأن تيسير عودة المواطنين المصريين العالقين والراغبين في العودة إلى وطنهم.

وأضافت مكرم، أن عدد المصريين العالقين في الإمارات يتجاوز 900 مواطن مصري توجه للعمل إلى السعودية عن طريق الإمارات الشقيقة، ونظرا للإجراءات الاحترازية تم منعم من السفر للسعودية، وتم تسليم الاستمارات التي وصلت للوزارة إلى الجهات المسؤولة عن عودة المصريين العالقين، وكل ما يفيد بعدد المواطنين المصريين الراغبين في العودة لوطنهم ممن سجلوا رغبتهم لدى وزارة الهجرة حتى الآن، وكذا أسماء الشركات التي سافروا من خلالها.

«الهجرة» تناشد المصريين العالقين في الإمارات الراغبين في العودة لمصر بسرعة التسجيل

وأوضحت مكرم، أن خلال الأيام المقبلة سيتم عودة المصريين العالقين في الإمارات والذين أبدوا رغبتهم في العودة إلى مصر مرة ثانية، كما تهيب مكرم على سرعة تسجيل الاستمارات الخاصة على الرابط حتى تتمكن وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، لتيسير عودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات من وعودتهم إلى أرض الوطن.

وناشدت الوزيرة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث أن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.