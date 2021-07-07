خبير: مصر انخرطت بحسن نية وحرفية في مفاوضات السد الإثيوبي (فيديو)

قال الدكتور هاني سويلم أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، إنّ إثيوبيا قررت ملء السد الإثيوبي بشكل أحادي، كما قررت خصم 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في العام الماضي، و13.5 مليار متر مكعب مياه هذا العام، لإتمام الملء الأول.

وأضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «كل متر مكعب تخصمه إثيوبيا عند منطقة السد، يعني خصم من المياه القادمة إلى السد العالي، وبالتالي فمؤسسات الدولة المصرية يقظة إلى هذا الأمر وتراقبه عن كثب طيلة السنوات العشر الماضية، كما أنّ مصر انخرطت بكل حسن نية وحرفية في مفاوضات السد الإثيوبي».

وتابع أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية: «في العام الأول لم تستطع إثيوبيا خصم الكمية التي خططت لها لأسباب فنية خاصة بإنشاء إثيوبيا، وهذا العام لن تستطيع خصم الـ13.5 متر مكعب، وقد تستطيع خصم ما يتراوح من 4 إلى 5 مليارات متر مكعب».

وأردف أستاذ الموارد المائية بجامعة آخن الألمانية: «إثيوبيا لديها مشكلات فنية، وحال خصمت مليار متر مكعب من المياه فمصر ترفض هذه الأمر، فإثيوبيا حتى الآن لم تولد أي كيلو وات كهرباء، لكن الأمر سياسي وليس فني أو اقتصادي أو اجتماعي، وإذا بدأت بتوليد الكهرباء فإنها ستولد الحد الأدنى، وقد يحدث هذا في نهاية العام وقد لا يحدث».