زاك سنايدر يتعاقد على فيلم الخيال العالمي «Rebel Moon»

يعيد المخرج الأمريكي زاك سنايدر، التعاون مع منصة «نتفليكس» بعد فيلمه الأخير «Army of the Dead»، حيث يستعد لإخراج فيلم خيال علمي جديد بعنوان «Rebel Moon»، وسيشارك «سيندر» أيضًا في كتابة الصورة مع شاي هاتن وكورت جونستاد.

تدور أحداث القصة في مستعمرة مسالمة على حافة المجرة تجد نفسها مهددة من قبل جيوش المستبد ريجنت باليساريوس، ويرسلون شابة ذات ماض غامض للبحث عن محاربين من الكواكب المجاورة لمساعدتهم على اتخاذ موقف، وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

خطة أفلام شبكة «نتفليكس» الفترة المقبلة

وتستعد شبكة «نتفليكس» خلال الفترة المقبلة إلى طرح مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية الخاصة بها، وذلك بخلاف المشاريع التي تستكمل العمل عليها، وحددت الشبكة يوم 11 أغسطس لطرح الجزء الثالث من سلسلة أفلام «The Kissing Booth» إخراج فينس مارسيلو، المأخوذ عن روايات الكاتبة بيث ريكلز، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزئين الأول والثاني.

«نتفليكس» تجمع تشارليز ثيرون ونيكي كارو

وتتعاون الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون مع المخرجة نيكي كارو، لتطوير فيلم روائي طويل عن قتال مجموعة من النساء من أجل المساواة في ركوب الأمواج، وذلك في عمل من إنتاج شبكة «نتفليكس».

ومن ضمن خطتها فيلم جديد مأخوذ عن أحداث حقيقية، حول مشاركة قاتل متسلسل يدعى رودني ألكالا في أحد برامج المواعدة الشهيرة المذاعة على التلفزيون الأمريكي «The Dating Game»، وذلك في خضم ارتكابه موجة من جرائم القتل في عام 1978.

كما اشترت شبكة «نتفليكس» مارس الماضي، حقوق فيلمي «Knives Out 2» و«Knives Out 3» مقابل أكثر من 450 مليون دولار، بعد فيلم «Knives Out» الأصلي، وتعتبر الصفقة الأخيرة لشراء أحدث أجزاء الفيلم واحدة من أكبر الصفقات التي تمت على الإطلاق للحصول على حقوق سلسلة أفلام، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الأفلام ستحصل على إصدار سينمائي إضافة إلى البث المباشر على «Netflix».