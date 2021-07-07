كواليس الظهور الأول لجيهان فاضل في كندا: «بتقطع بطيخ بالشارع» (فيديو)

قررت الفنانة جيهان فاضل خلال السنوات الأخيرة، الابتعاد تماما عن الأضواء، بعد هجرتها إلى كندا وافتتاح مشروع تجاري يساعدها في الإنفاق على أسرتها الصغيرة، وتحديدا في مدينة «كاليجاري» في مقاطعة «ألبرتا» الكندية، ولكن شائعة عن عملها في أحد متاجر المأكولات، كان كافيا لتصدرها «تريندات» مواقع التواصل الاجتماعي.

جيهان فاضل في أول ظهور لها في كندا

وحصلت «الوطن» على مقطع فيديو لـ جيهان حافظ، وهي تقوم بتقطيع البطيخ، أثناء مشاركتها في المهرجان العربي في كاليجاري، وهو أحد الاحتفالات التي تشارك فيها الجمعية المصرية هناك، والتي تضم أفراد الجالية المصرية في المدينة الكندية.

وشهدت المشاركة المصرية في المهرجان تواجد قوي من خلال عدد من المعروضات والمنتجات المصرية، ما بين الديكورات والمفروشات والأثاث المصري، بالإضافة إلى الملابس التراثية البدوية وغيرها من المأكولات المصرية الشعبية بداية، من الفول وحتى الفتة والمشروبات مثل الكركديه والعرقسوس.

وكانت أخبار عديدة جرى تداولها خلال الأشهر الماضية، عن عمل الفنانة جيهان فاضل في أحد محلات الأغذية في كندا، للإنفاق على أولادها الثلاثة، بعد ما قررت الابتعاد عن الساحة الفنية بعد آخر أعمالها في «تحت السيطرة» عام 2015.

واتضح أن الصورة التي تدولتها بعض المواقع الإخبارية لسيدة تجلس على «كاشير» في أحد المتاجر على أنها جيهان فاضل ليست حقيقية، وتعود الصورة لإحدى العاملات في أحد المحال التجارية الكبرى بمدينة بريشيا الإيطالية خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، والتي نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية.

حقيقة عمل جيهان فاضل في «سوبر ماركت» بكندا

وبالتواصل مع أحد أعضاء الجالية المصرية في مدينة كاليجاري في مقاطعة ألبرتا الكندية، حيث يوجد سوبر ماركت «طيبة» أو «Tiba Grocery & Convenience»، أوضح لـ«الوطن»، أن الفنانة المصرية ليست عاملة في السوبر ماركت ولكنها شريكة في ملكيته وتتولى إدارته، حيث يتخصص في بيع الأطعمة المصرية والشرق أوسطية، بالإضافة إلى بعض المنتجات المصرية الخالصة.

وتم تأسيس المتجر في مدينة كاليجاري الكندية في فبراير 2020، ويعمل في السوبر ماركت عدد من الشباب المصري، بالإضافة إلى غيرهم من ذوي الأصول العربية، وتحرص الفنانة جيهان فاضل على التواجد داخل السوبر ماركت بنفسها في بعض الأحيان لمتابعة سير العمل.