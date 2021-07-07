ربيع: لم نخطئ.. وقناة السويس تستوعب سفنًا أكبر من «إيفرجيفن»

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن المفاوضات حول حل أزمة السفينة أيفرجيفن كانت صعبة لتمسك كل طرف بوجهات نظره، واستغرق الأمر وقتا لشرح ما حدث والخسائر التي تكبدتها مصر والمصاريف التي أنفقتها، مشيرة إلى أن الصعوبة كانت في الحفاظ على الحقوق وفي نفس الوقت الحفاظ على الشركاء، وهذا ما تم بالفعل.

وأضاف «ربيع» خلال مؤتمر يعقده الآن، أن الهيئة لم تتنازل في التفاوض، قائلًا: «إن قناة السويس قد مر منها سفن كبيرة جدا أكبر من سفينة إيفرجيفن، وبالنسبة لمعايير مرور السفن من القناة لن تتغير لأنه لا يوجد خطأ من القناة في ذلك، والقناة موجودة منذ سنوات، ولكن سيكون هناك تحسين وتقليل للمخاطر بشكل مستمر».

وتابع «هناك توسعة وتعميق طوال الوقت، ولكن القناة حاليا تستطيع أن تستوعب أكبر السفن العملاقة في العالم كله بدون أي مشكلات».