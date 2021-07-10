الحياة تبتسم لـ«متسولة قنا»: إيداعها مصحة نفسية.. وشقة ووظيفة لنجلها

قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، نقل سيدة مشردة تفترش الرصيف أمام مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، إلى مصحة نفسية لتقديم الرعاية الصحية الكاملة لها، مع توفير وحدة سكنية لابنها بالعمارات السكنية بمركز قفط، وتوفير فرصة عمل له بوحدة مرور مدينة قفط.

جاء ذلك عقب زيارة محافظ قنا، للسيدة، فور نقلها مساء الجمعة الماضي، إلى إحدى المنشآت التابعة للمحافظة بالمعنا، بمعرفة مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك بعد تكرار شكوى المواطنين من سوء سلوكها معهم.

وقال المحافظ، إن مديرية التضامن الاجتماعي، قامت ببحث حالتها، وتبين استحقاقها للدعم والمساعدة، مشيرا إلى أن المحافظة لا تتأخر في تقديم الدعم اللازم لكافة المستحقين خاصة الأكثر احتياجا، ونبذل قصارى جهدنا لتوفير الخدمات المطلوبة لأبناء قنا الذين يستحقون منا كل العطاء.

وقال حسين الباز وكيل وزارة التضامن في محافظة قنا، إن المتسولة جرى إلقاء القبض عليها من قبل الشرطة، موضحاً أن محافظ قنا، تابع قصتها، خاصة أنها كانت تقوم بسلوكيات غريبة خلال افتراشها الرصيف أمام مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي.

وتابع بأن السيدة لا تمتلك أوراقًا ثبوتية، موضحا أنها هربت أكثر من مرة من الشرطة وحملات مكافحة التسول التي أقرها المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت في الفترة الأخيرة، وسلكها الكثيرون كمهنة للتربح من ورائها.

وكشف وكيل وزارة التضامن، عن أن فريق الإنقاذ السريع التابع للمديرية، قدم طلبا للنيابة العامة، ووافقت على نقلها دار رعاية صحية ونفسية.