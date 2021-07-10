محافظ بني سويف: توفير مبردات مياه داخل جميع لجان الثانوية العامة

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن مديرية التربية والتعليم بالتعاون مع نقابة المعلمين، وفروا مبردات مياه في جميع لجان الثانوية العامة، وذلك لتوفير المياه المثلجة للطلاب ومراقبي الثانوية العامة.

وقال مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة، إن النقابة قامت بتوزيع مبردات مياه على لجان الثانوية العامة على مستوى السبع إدارات التعليمية بالمحافظة، في إطار دعم النقابة للسادة المعلمين المراقبين في اللجان وأبنائنا الطلاب، حيث تم توزيع "كولدير وكولمان مياه" على كل لجنة.

وأشار نقيب المعلمين إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحوال المعلمين أثناء امتحانات الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات، والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، لافتًا إلى أن غرفة العمليات مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، وستكون على تواصل مستمر بها.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد تفقد عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة، للاطمئنان على انتظام الامتحانات، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبي وعلمي) 16 ألف و772طالبا وطالبة، في 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأت اليوم بأداء طلاب القسم العلمي (علوم ورياضيات) الامتحان في مادة اللغة العربية، فيما يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في نفس المادة، غدا الأحد.

واطمأن المحافظ على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المنفذة والتي شملت تنظيم عملية الدخول والخروج، حيث يتم دخول الطلاب عن طريق بوابات التعقيم، وتسليم كل طالب المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم، بجانب واقي الوجه والحذاء، مرورا بالكشف عن حرارة كل طالب من خلال الكواشف، ثم دخوله اللجنة وتسليمه كراسة الأسئلة والبابل الشيت، مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالبا داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.