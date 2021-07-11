درجات الحرارة اليوم الأحد 11-7-2021 في مصر

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتهم بشأن درجات الحرارة اليوم الأحد الموافق 11-7-2021 في مصر، وفق بيان صادر عن الهيئة في وقت سابق.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وكشف خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجة البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ولفت الخبراء، إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة، على أن يكون هناك زيادة في درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 لـ4 درجات.

حالة الطقس ليلا الأحد

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة، رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ونوه خبراء الأرصاد، لوجود شبورة مائية خفيف في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 38 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 25

شبين الكوم 36 25

دمنهور 33 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 24

نخل 36 19

نويبع 37 27

طابا 35 23

كاترين 32 19

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى 36 27

الفيوم 38 24

بني سويف 38 25

المنيا 38 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 38 26

حلايب 35 29

رأس حدربة 35 28