إصابة طالب وعامل بغيبوبة سكر وإغماء في امتحان العربي بالثانوية العامة

نقل رجال الصحة والإسعاف عاملا وطالبا إلى المستشفى خلال امتحان اللغة العربية في اليوم الأول للشهادة الثانوية العامة 2020/2021 وهم محمد حسين محمود، عامل بلجنة مدرسة كلابشة الثانوية التابعة لإدارة نصر النوبة التعليمية، مصاب بغيبوبة سكر، وتم نقله إلى مستفى كوم أمبو المركزي، كما أصيب عبدالرحمن صابر سيد، طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد خالد التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، مصاب بإغماء وتم نقله لمستشفى كوم أمبو المركزي للعلاج اللازم.

صعوبة اللغة العربية

وأكد عدد كبير من طلاب الشهادة الثانوية العامة قسم العلمي، على أن امتحان اللغة العربية كان فيها مستوى الطالب المتميز ولم يكن في المستوى المتوسط وخرج البعض وعلى وجهه آثار الحزن بسبب صعوبة بعض فقرات امتحان اللغة العربية، وكذلك كان الامتحان طويل.

وكان طلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة أسوان أدو صباح اليوم السبت امتحان اللغة العربية للعام الدراسي 2020/2021، وفق نظام التقييم الجديد البابل شيت، حيث أدى 4641 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية الامتحانات في مادة اللغة العربية من إجمالي الطلاب البالغ هم 6816 موزعين على 30 لجنة امتحانية على مستوى إدارات أسوان الـ5 «أسونا، دراو، كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو».

وتوافد الطلاب على اللجان وسط تشديد الإجراءات واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وتم توزيع أدوات التعقيم وزجاجات المياه الباردة على الطلاب.

وكان مسؤولي الأمن والقيادات التنفيذية والتعليمية، عقدوا اجتماعا تنسيقيا من أجل الاستعداد الجيد لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة الذي بدأ اليوم السبت 11 يوليو وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل، وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بعقد الاجتماع التنسيقي برئاسة اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، وبحضور مسؤولي التربية والتعليم وكل الجهات المعنية للوقوف على كل الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بإنجاح سير الامتحانات على أكمل وجه.

توفير أتوبيسات لنقل الطلاب للجان الثانوية العامة 2021

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن محافظ أسوان أعطى توجيهاته المشددة لتوفير أتوبيسات وسيارات لنقل الطلاب بمدارس إدارة إدفو والمقرر أداء الامتحان بها نظرا لبعد المسافة بين مقر إقامتهم والمدارس التي تم تحديدها بمعرفة لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة بأسيوط، مع فتح خزان أسوان بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الامتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق.

6812 طالبا وطالبة جاهزون لامتحانات الثانوية العامة 2021

وأشار الدكتور خالد قبيصي إلى أن المحافظ كلف مسؤولي المحليات برفع كل المخلفات والقمامة في حالة تواجدها بجوار اللجان بواقع 30 لجنة لتهيئة كل وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة بإجمالي 6812 طالبا وطالبة ليؤدون الامتحانات في أجواء مستقرة وهادئة، مشيرا إلى أنه من ضمن التكليفات أيضا تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيرس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الإمتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أى إصابات أو أضرار.