«الإسيسكو»: كلمة السيدة انتصار السيسي بالمؤتمر الدولي ملهمة للكثيرين

قالت الدكتورة سالي مبروك، مدير مكتب مدير عام منظمة الإسيسكو، إن تخصيص الرئيس عبدالفتاح السيسي عامًا للمرأة، جعل السيدة المصرية تحصل على الكثير من الرعاية والاهتمام من قبل القيادة السياسية، وتم وضعها بما يتناسب معها، لافتة إلى أن كلمة السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، في المؤتمر الدولي للمنظمة كان له عظيم الأثر في نفوس حاضري المؤتمر.

وأضافت «مبروك»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه عندما طرحت مصر نيتها استضافة المؤتمر الثامن للمنظمة حظى ذلك على موافقة أغلب أعضاء المنظمة، حيث تضمن المؤتمر حضور اجتماعات وزارية لما يقارب الـ54 وزيرا من دول مختلفة وهم المسؤولون عن اللجان الوطنية ببلدانهم، أغلبهم وزراء للتعليم والثقافة.

وأوضحت أنه يتم التواصل مع المنظمات العالمية والجامعات الدولية من أجل تقديم منح للسيدات، كما تم الاحتفال بعدد من العالمات من مختلف البلدان في المنظمة وكذا الحاصلات على جوائز نوبل في الأفرع المختلفة خلال حفل نظمته المنظمة ليكن قدوة لغيرهن.

وأكدت «مبروك»، أن المرأة أثبتت قدرتها على تحمل المخاطر وأن يكون لها القيادة في مختلف المجالات بسبب قوتها في مواجهة التحديات، حيث أن هناك تحديات تواجه المرأة بمختلف الدول العربية بلا استثناء وتتشابه فيما بين الدول نظرًا للثقافة العربية المتأصله، «ما اعتدنا عليه أن تكون المناصب القيادية للذكور، ووجود المرأة في تلك المناصب حاليًا يدفع بها لفرص متكافئة معهم».

وتابعت: «تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الدولة المصرية هتدفع مساهمات 22 دولة تعاني من نقص في النمو مكنش قرار سهل، والكلمة بتاعته في المؤتمر كانت إنسانية ومن القلب للقلب، ووصلت للجميع بمنتهي الصدق، وبالنسبة للمكان اللي تم عقد المؤتمر فيه كان اختياره ممتاز لأن فيه تماثيل كثيرة خاصة بعدد من الرموز النسائية الملهمة، وأول ما دخلناه حسينا بأن التواجد النسائي هو اللي مسيطر».