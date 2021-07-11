عاجل.. الداخلية تكشف تفاصيل صورة طفل مكبل من يديه وقدميه بالعبور

كشفت الأجهزة الأمنية عن ملابسات تداول صورة على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، لطفل مكبل من يده وقدميه أعلى مركبة «تروسيكل» بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، ومدون أعلاها (ده طفل من المتسرحين اللى بيمسحوا العربيات ويتسولوا، والراجل اللى مسرحه ضربه وأجبره على ركوب التروسيكل وقام بتكبيله والطفل كان خائفا.. ووجود أطفال آخرين معه كانوا خايفين).

وأضافت الوزارة، خلال صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد مالك المركبة المذكورة والطفل، وتبين أنهما طفل ووالده «مالك المركبة – مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام - بالقاهرة»، كما تبين قيام والد الطفل المشار إليه بالتعدى على نجله بالضرب وتكبيله بالأحبال بالمركبة المشار إليها بقصد تأديبه نظراً لقيامه بالتشاجر مع بعض الأطفال المتواجدين بالمكان محل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والد الطفل، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد تأديب نجله، وتم بإرشاده ضبط التروسيكل المستخدم فى الواقعة «بدون لوحات معدنية أو أوراق».. وبسؤال الطفل أقر بذات المضمون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.