سماح أنور تستعين بـ المطافي لإنقاذ قطة.. «فيديو»

نشرت الفنانة سماح أنور، منذ ساعات عبر صفحتها بـ«فيس بوك»، مقطع فيديو تحدثت من خلاله عن حبس قطة بإحدى الشقق أسفل منزلها، وبأنها قامت بإبلاغ قوات المطافي لإنقاذ القطة، وأكدت «سماح» استجابة قوات المطافي لبلاغها وبأنهم في الطريق إليها.

وتفاعل عدد كبير من رواد «فيس بوك» مع «لايف» الفنانة سماح أنور الذي أكدت من خلاله بأن لديها عرفان كبير لدور رجال المطافي وللدولة في سعيهم لإنقاذ القطة حيث غنها لم تكن تتخيل تفاعلهم بشكل سريع مع بلاغها، مؤكدة بأنهم تواصلوا معها أكثر من مرة ليطمئنوها بأنهم في الطريق إلى المنزل.

وبعد مرور دقائق نشرت الفنانة سماح أنور مقطع فيديو آخر «لايف»، لوصول قوات المطافي وبدء عملية إنقاذ القطة من خلال الاستعانة بسيارة الإطفاء ورجال المطافي، وظهر خلال مقطع الفيديو الفنانة أنوشكا التي اهتمت هي أيضًا بعملية إنقاذ القطة.

يذكر أنه في يناير الماضي كانت أعلنت الفنانة سماح أنور رئيس مهرجان «أفلمها أونلاين» السينمائي للأفلام القصيرة عن بدء فعاليات الدورة الأولى للمهرجان والتي حملت عنوان «سينما المرأة»، وذلك عبر الصفحة الرسمية للمهرجان بموقع «فيس بوك»، وأعلنت أيضًا عن تدشين منصة «أفلمها أونلاين»، التي تعد أول منصة للأفلام القصيرة، وذلك من خلال بث مباشر عبر صفحة المهرجان.