عفت السادات عن حضور السيسي جنازة جيهان السادات: مثال عظيم من رئيس دولة

علق اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، مراسم تشييع جثمان السيدة جيهان السادات، الجمعة، قائلا إنّه يضرب كل يوم المثل العظيم في كل النواحي، وكيف يكون رجل الدولة حكيم الرؤية وواسع المعرفة والقيم، ونحن في أمس الحاجة إلى ترسيخها فى المجتمع، متابعا: «هو من قال إن الإسلام كرم المرأة ونحن لدينا فرصة تاريخية لتكريم المرأة، باعتبارها نصف المجتمع وأساسه».

وأضاف «السادات»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن السيدة جيهان السادات كانت مرتبطة منذ البداية بالرئيس الراحل أنور السادات باعتباره مناضلا ووطنيا يسعى لتحرير بلده من ذل ومهانة الاستعمار، «هي مهمهاش حاجة، ولا الجاه ولا المنصب ولا حاجة، وكان فارس أحلامها هذا البطل الوطني المناضل، وعاشت حياتها كلها بهذا الشكل».

واستعرض شقيق الرئيس الراحل، إنجازات السيدة جيهان السادات، قائلا إنه معروف دورها في إنشاء مؤسسة الوفاء والأمل، وتقديم الدعم لمصابي العمليات العسكرية والحربية حتى في فترة حرب أكتوبر، بجانب أنها أكاديمية، حيث أنها درست السلام في جامعات الدول الأجنبية، وأنشأت العديد من الجمعيات الأهلية لتشغيل الأيدي العاملة، خاصة للنساء، ودورها في تعديل قانون الأحوال الشخصية، وحصول المرأة على حقوقها.

وتابع: «جيهان السادات كانت إنسانة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ومنح الرئيس السيسي وسام الكمال لها إحدى القرارات الصائبة الحكيمة اللي الريس بياخدها، فهي نموذج للأم المثالية والوطنية والإنسانية».

وأوضح اللواء عفت السادات، أن السيدة جيهان السادات، كانت عين الرئيس الراحل أنور السادات، على أشقائه وشقيقاته وعلى بناته بالكامل، وكانت تنقل أى مشكلات لأي منهم للرئيس السادات لحلها، لافتا أن دفنها بالنصب التذكارى هو وصيتها، وقد صدق الرئيس السيسى ووافق على هذه الوصية وتم دفنها بجوار زوجها.