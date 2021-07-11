معرض الكتاب.. أمسية ثقافية مع سفير جيبوتي بالقاهرة الليلة

تبث إدارة معرض القاهرة الدولى للكتاب مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية والفنية، على المنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة الثقافة هذا العام، التي تشمل كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض، ومن بينها الفعاليات الثقافية والفنية؛ في إطار التزام إدارة المعرض بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن بين الأنشطة المقدمة اليوم الأحد لقاء فكري مع السفير محمد ظهر حرسي، سفير جيبوتي بالقاهرة، ويقدم اللقاء في الساعة الثامنة مساء.

123 ألف زائر للمعرض

بعد تطبيق إدارة معرض الكتاب لقرار زيادة أعداد الزوار، إلى 70%، يشهد المعرض زيارة ملحوظة في أعداد الزائرين، حيث شهد اليوم العاشر أمس 123 ألف زائر لصالات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية، التي أقرتها الصحة المصرية للوقاية من أخطار فيروس كورونا.

1218 ناشرا يشاركون بالمعرض

وتحمل الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب شعار عنوان «في القراءة حياة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ويستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمشاركة 1218 ناشرا من 25 دولة عربية وأجنبية.

أسعار «ثقافتك كتابك» تبدأ من جنيه واحد

ويشهد المعرض هذا العام إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك» التي أطلقتها وزيرة الثقافة التي يُخصص لها ركن خاص، وتتراوح أسعار الكتب فيها ما بين 1 إلى 20 جنيها، بحد أقصى، إلى جانب إطلاق منصة رقمية خاصة بالمعرض، توفر للجمهور حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة المعرض، لمعرفة مواقع دور النشر والكتب التي تحتويه، إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيا، كما تضم كافة الفعاليات والأنشطة وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وأعلنت وزارة الثقافة إقامة حفل توزيع جوائز المعرض في السادسة من مساء الثلاثاء المقبل، بحضور وزيرة الثقافة، للإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز، بإحدى قاعات المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.