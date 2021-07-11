«امتحان إمبارح باين على وشوشهم».. قلق أولياء أمور الثانوية العامة بالإسكندرية

حالة من الخوف والقلق انتابت أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، وذلك خلال خوضهم امتحان اللغة العربية للشعبة الأدبية، اليوم الأحد، الأمر الذي ترتب عليه مخاوف كبرى نتيجة صعوبة امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية أمس، الذي تجلى على وجوههم أثناء انتظارهم لأبنائهم أمام اللجان.

رعشة أيدي ونظرات ترقب.. حالة القلق لدى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

وانتقلت «الوطن» إلى مدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات شرق الإسكندرية؛ لرصد حالة أولياء أمور الثانوية العامة أثناء خوض بناتهم ذلك الامتحان، وهو الأمر الذي تبين من رعشة الأيدي ونظرات الترقب والقلق التي برزت على وجوههم.

شيماء: «بنتي مفتحتش كتاب امبارح من قلقها»

بوجه بشوش ونظرات حالمة حاولت شيماء أبو اليزيد، ولية أمر طالبة، أن تطمئن ابنتها قبل الدخول إلى امتحان اللغة العربية، وبمجرد أن دلفت الفتاة إلى مدرستها، وإذا بالابتسامة تختفي وتعود علامات القلق والتوتر.

«بنتي مفتحتش كتاب امبارح من قلقها» هكذا وصفت شيماء لـ«الوطن» حالة ابنتها أمس بعدما اشتكى الطلاب والطالبات من صعوبة امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية، الأمر الذي زاد قلق نجلتها الصغيرة أكثر وأكثر.

رباب: «قولت لبنتي فداكي أي حاجة»

«قولت لبنتي فداكي أي حاجة».. هكذا حاولت رباب عبد المجيد تهدئة بنتها على الرغم من يداها المرتعشة جدا التي توضح مدى قلقها، إلا أن ذلك القلق قد نتج من خوفها على حياة بنتها أكثر من خوفها على مستقبلها التعليمي.

وأوضحت أنها سمعت عن انتحار طلاب الثانوية العامة، لذا فهي تخشى أن يسبب القلق الشديد لابنتها ذلك المصير، مؤكدة أن النظام التعليمي الجديد هو الذي جعلهم في ذلك الموقف الذي وصفته ب«المؤسف».

سعد: نظام البوكليت أفضل من «التابلت»

وأكدت شيماء سعد، ولية أمر، أن ابنتها الكبرى كانت ضمن أول دفعة من دفعات البوكليت، الذي يعد أفضل من نظام التابلت، على حد قولها، مشيرة إلى أن نظام التابلت قد دمر حياة الطلاب بسبب التخبط في القرارات ناهيك عن تدمير مستقبلهم التعليمي في ظل تلك الامتحانات التي أضاعت مجهودهم وتعب عام كامل.

جدير بالذكر أن 20 ألفًا و382 طالبًا وطالبة في الإسكندرية يخوضون امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، في مادة اللغة العربية للشعبة الأدبية، من مجموع 46 ألفًا و481 طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة.