تعليمات مشددة لتنفيذ إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد خلال الامتحانات في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لتنفيذ إجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، من خلال المتابعة المستمرة والمكثفة لجميع المدارس بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة 2020 / 2021، حفاظاً على صحة أبنائنا الطلاب بمحافظة الشرقية.

وتنفيذا لتعليمات المحافظ، قامت ثناء فوزي، رئيس مدينة القنايات، صباح اليوم الأحد، وممدوح عبدالعظيم، نائب رئيس المدينة، بمتابعة أعمال سير امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد حمادة فهمي الثانوية بمدينة القنايات، ومتابعة رفع تجمعات القمامة والنظافة أمام مقر المدرسة ومتابعة أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج المدرسة حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب.

وفي الإطار نفسه، قامت إدارة السن المدرسي، وإدارة صحة البيئة والفرق الطبية بالإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بمتابعة كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية بمدارس المحافظة، والتأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين علي الامتحانات للكمامات، والتطهير بالكحول، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، ومن النظافة العامة بها، وبدورات المياه، وتوافر المطهرات والصابون على الأحواض، ونظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، بجانب المرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل المستعمل منها في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

وقال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم أيضاً تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب لاستقبال أي حالات مشتبه بها أو مصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب تمركز سيارات الإسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظرف طارئ، ونقل أي حالات مرضية للمستشفيات، بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب إذا تطلب الأمر من خلال الفرق الطبية بكل لجنة.

كما تواصل إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، أعمال التطهير اليومي المكثف، بكافة المدارس بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية، منذ بداية الامتحانات أمس السبت، وتم تطهير وتعقيم جميع الفصول واللجان بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرارية العمل لمتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى نهاية فترة الامتحانات، والتي تستمر حتى يوم 5 أغسطس المقبل، يتم خلالها إجراء الامتحانات لأكثر من 45 ألف طالب وطالبة، من خلال 162 لجنة امتحانية منهم 92 لجنة بالريف، وعدد 70 لجنة بالحضر، تابعة لـ20 إدارة تعليمية بالمحافظة، مقدماً الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ومدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومديري إدارات السن المدرسي، وصحة البيئة، ومكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، ومديري الإدارات الصحية، وجميع المشاركين في هذا العمل، نظرا للجهود المكثفة المبذولة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.