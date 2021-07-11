تضليل وفبركة.. «الوطن» تنفي علاقتها بتصريحات منسوبة للإعلامي نشأت الديهي عن السد الأثيوبي

تنفي جريدة «الوطن» علاقتها بالصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمنة تصريحات «مفبركة» منسوبة للإعلامي نشأت الديهي، بخصوص السد الأثيوبي.

وتوضح «الوطن» أن «البانر» المستخدم مفبرك، وليس التصميم الذي تستخدمه الجريدة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه لم يرد مثل هذا التصريح على لسان الإعلامي نشأت الديهي الذي سبق ونفاه في مارس الماضي حينما تداول على لسانه وقيل إنه خلال برنامجه على فضاية TEN.

وتؤكد «الوطن» حرصها الدائم على تقديم المعلومة الدقيقة من مصادرها، والوقوف في وجه الأخبار المضللة والشائعات، وتصحيح المعلومات غير الدقيقة، إيمانًا منها بحق القارئ في معرفة الحقيقة من مصادرها السليمة.