الحكم في صفع الطفل «سامح» من لواء متقاعد 17 يوليو بالدقهلية

قررت محكمة جنح ثان المنصورة الجزئية، في محافظة الدقهلية، أمس، تأجيل محاكمة لواء شرطة متقاعد، إلى جلسة 17 يوليو للنطق بالحكم، والذي اتهمته نيابة ثان المنصورة بإصابة الطفل «سامح م.»، نجل عامل جراج بالمنصورة، وتعريض حياته للخطر، إثر تعرضه لصفعة من المتهم على وجهه داخل سوبر ماركت بمدينة المنصورة يوم 7 أبريل 2021، بعد طلب الطفل من المتهم تحريك سيارته من أمام مدخل الجراج الذي يديره والده، وسجلت كاميرات المراقبة بالسوبر ماركت لحظة ضرب الطفل وسقوطه على الأرض من قوة الصفعة.

المحكمة تستمع إلى مرافعات الدفاع والحق المدني

وقال محمد خالد عثمان، خبير حقوق الطفل بالدقهلية، ومحام أسرة الطفل، لـ«الوطن» إن المحكمة استمعت إلى دفاع المدعي بالحق المدني وكذلك مرافعة الدفاع، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم 17 يوليو الجاري.

وأحال خالد البنداري، وكيل نيابة قسم ثان المنصورة، القضية إلى محكمة جنح ثان المنصورة الجزئية والمقيدة ضد «حسن أ. ا.» لواء شرطة متقاعد، وذلك لأنه بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة يوم 7/4/2021، أحدث عمدا إصابة الطفل المجني عليه «سامح م. خ.»، والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه عرض حياة الطفل المجني عليه للخطر بأن قام بالتعدي عليه بالضرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تداول فيديو صفع الطفل

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي علي «فيسبوك» مقطع فيديو للواقعة ويظهر فيها طفل صغير يقف أمام رجل في داخل محل سوبر ماركت وفجأة صفع الرجل الطفل علي وجهه فأسقطه أرضا، وبعد ذلك تبين أن الطفل هو نجل عامل الجراج في العقار الموجود به السوبر ملاركت وأن سيارة المتهم كان تغلق باب الجراج مما تسبب في توقف الحركة دخولا وخروجا من الجراج.