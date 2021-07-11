محافظ الفيوم يتابع أعمال النظافة بالطريق الدائري وأحياء المدينة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا مساء اليوم الأحد، مع أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، ورؤساء أحياء المدينة، لمتابعة أعمال رفع القمامة بالطريق الدائري، وأعمال التجميل والتطوير والترميم والصيانة في عدد من شوارع وميادين مدينة الفيوم، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، ورفع كل الإشغالات والمخلفات، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، ومتدربة البرنامج الرئاسي EPLP.

رفع القمامة من 20 كيلو متر طولي بالطريق الدائري

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنّ المحافظ، استمع من رئيس المدينة، إلى شرح وافٍ حول ما تم إنجازه من أعمال رفع القمامة لـ 20 كيلو متر طولي بالطريق الدائري، وميدان عبدالمنعم رياض، موجهًا بالمتابعة المستمرة للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال، مع البدء في تجميل المداخل والميادين الكبرى، لافتًا إلى العمل بالتوازي بين رفع القمامة بالطريق الدائري وأعمال النظافة ورفع الإشغالات داخل المدينة، للقضاء على المشاهد العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري.

عرض تقرير مصور لتراكمات القمامة في الشوارع

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال اللقاء عرض تقرير مصور لتراكمات القمامة في بعض المواقع التي تم رصدها بشوارع وأحياء مدينة الفيوم من قبل فريق المتابعة بديوان عام المحافظة، ووجه المحافظ، بسرعة تنفيذ حملات نظافة بهذه المناطق لرفع القمامة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

ضرورة المتابعة المستمرة والعمل للحفاظ على النظافة

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة المتابعة المستمرة والعمل بروح الفريق الواحد، وحصر إمكانات الأحياء من حيث عدد عمال النظافة، والمعدات المتاحة، والتوزيع الأمثل لهذه الإمكانات للوصول بمنظومة النظافة إلى المستوى المأمول، كما وجه المحافظ، بمراجعة كل الإعلانات خاصة بالميادين، والتأكد من أنها لا تحجب الرؤية أو تؤثر على الشكل الجمالي والحضاري.

إلزام أصحاب المقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية

وشدد «الأنصاري» على استمرار متابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم وكل المنشآت التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة القصوى من الأماكن الفضاء غير المستغلة في إقامة مشروعات للشباب، كسيارات المشروبات والمأكولات السريعة والمتنقلة، مع الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، موجهًا رئيس مدينة الفيوم، بالتنسيق مع مديرية الصحة لمراجعة ما تقدمه هذه السيارات للمواطنين من مأكولات ومشروبات، للتأكد من جودتها وسلامتها حرصًا على سلامة الجميع.