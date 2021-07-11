مصرع عامل وشاب في حادثي تصادم قطار وسيارة بالمنيا

لقى عامل مصرعه، بعدما صدمه قطار ركاب متجه إلى محافظات الصعيد، أمام مزلقان المعصرة بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، كما لقى طالب مصرعه، بعد أن صدمته سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي «مصر - أسوان» بنفس المركز.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالحادثين، حيث تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وقع الحادث الأول، حينما لقى «شعبان.م.ع»، 33 عامًا، عامل، مقيم بمعصرة ملوي، مصرعه بعدما صدمه قطار في أثناء عبوره مزلقان بمحطة سكة حديد المعصرة، شرق ترعة الإبراهيمية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر رقم 5095 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي.

ولقى «ماركو.ف.ا»، 18 عامًا، طالب بالمرحلة الثانوية، ومقيم بقرية دير البرشا بشرق النيل، بعدما صدمته سيارة في أثناء سيره بالطريق العام «مصر - أسوان الزراعي»، وتحرر المحضر رقم 4939 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي.

يشار أن محافظة المنيا شهدت قبل أيام، حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بزمام مركز المنيا، ونتج عن ذلك مصرع 2 وإصابة 9 آخرين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والجهات الأمنية، وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي القديم بحري المدافن الجديدة، بعد كمين الصفا بمركز المنيا، نتيجة السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين، وهما: «محمود. م. ج، 47 سنة»، مدرس ومقيم بمدينة المنيا، «عادل. م. ع، 45 سنة»، ومقيم بمركز سمالوط، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، كما أصيب في الحادث 9 أشخاص تم نقلهم للمستشفى وتقرر خروجهم جميعًا بعد تماثلهم للشفاء وتحسن حالتهم الصحية.