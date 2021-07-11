طارق التلمساني يوجه رسالة لمحبيه: «الضحكة زي ما هي»

حرصت الكاتبة مي التلمساني، ابنة عم الفنان طارق التلمساني، على طمأنة الجمهور بشأن تطورات الحالة الصحية للفنان ومدير التصوير طارق التلمساني، مؤكدة أنه بصحة جيدة، لكنه يُفضل العزلة.

وكتبت مي التلمساني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «زرت طارق وبلغته تحيات كل الأصدقاء اللي بيسلموا عليه ووصاني أرد التحية.. فاكر كل واحد وواحدة، وبيرسل محبات كتيرة للجميع، لكن بيفضل العزلة».

وتابعت: «قضينا كم ساعة نتكلم ونفتكر ونضحك، ومشيت وأنا مطمنة.. لقيت ضحكته لسه زي ما هي، تلمساني.. من قلب اليأس قوة، ومن قلب القوة رقة وحنان».

تكريم طارق التلمساني في الدورة 37 من مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، قد أعلنت الشهر الماضي، عن تكريم مدير التصوير والمخرج الدكتور طارق التلمساني، في الدورة 37، المقرر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل، عن مجمل أعماله الفنية وثراء تاريخه الفني.

وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان، إن مدير التصوير طارق التلمساني، قدّم العديد من الخطوات الفنية على مدار مشوار طويل جعله يستحق التكريم، حيث قدّم علامات بارزة لا نستطيع نسيانها في الأفلام المصرية المهمة مثل «المواطن مصري، عرق البلح، أيام السادات، بحب السيما، وقص ولزق»، وغيرها من الأعمال، بالإضافة إلى الكتاب الذي تكتبه الدكتورة مي التلمساني عن مسيرته، سيجري توزيعه خلال الدورة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة المهرجان فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة 37، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع دول البحر المتوسط، حتى 31 يوليو الجاري، وذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان لتسجيل الأفلام الطويلة والقصيرة.

وقال الأمير أباظة، إن تأخر فتح باب المشاركة هذا العام جاء بسبب تداعيات فيروس كورونا، الذي لن يكون له أي تأثير سلبي، على عدد الدول المشاركة في المهرجان ولا نوعيات الأفلام، مؤكدا استمرار المهرجان في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الجميع من مشاركين وعاملين وحضور بالتعاون مع الوزارات المعنية والرعاة.